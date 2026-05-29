Prix des carburants : environ 9.000 entreprises ont demandé des "prêts flash carburant", "essentiellement les transporteurs et taxis", selon Bpifrance

( AFP / JORGE GUERRERO )

Le "prêt flash carburant" permet de prêter des sommes de 5.000 à 50.000 euros au taux de 3,80%, sans garantie, à certaines très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME).

Une aide bienvenue face à la hausse des prix du carburant. Quelque 9.000 entreprises ont déjà sollicité un "prêt flash carburant", selon Nicolas Dufourcq, le directeur général de Bpifrance - la banque publique d'investissement qui accorde ces prêts. Interrogé sur franceinfo ce vendredi 29 mai, le dirigeant a précisé qu' "une quinzaine de millions" d'euros ont été effectivement "décaissés" et des dossiers de demandes pour 60 millions supplémentaires sont "en cours d'instruction".

"9.000 entreprises (...) sont venues sur notre portail pour soumettre des demandes" de prêts, "essentiellement les rouleurs, c'est-à-dire transporteurs et taxis", a ajouté le directeur général de Bpifrance.

Un certain nombre de critères exigés

Dévoilé début avril, le "prêt flash carburant" permet de prêter des sommes de 5.000 à 50.000 euros au taux de 3,80%, sans garantie, à certaines très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME). Elles doivent faire partie des secteurs éligibles (transports, agriculture, pêche, BTP...) et leurs dépenses en carburant doivent représenter au minimum 5% de leur chiffre d'affaires. Les entreprises doivent aussi répondre à un certain nombre de critères pour éviter les effets d'aubaine : avoir été créées il y a plus d'un an et accepter de donner accès à Bpifrance à leurs derniers mois de relevés de compte bancaire.

La durée de ces prêts sera de 36 mois, "incluant un différé d'amortissement du capital de 12 mois", selon Bercy.