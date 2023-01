Prix de l'énergie : l'État au secours des PME, en particulier les boulangeries, étranglées par l'inflation

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, qui recevait mardi les fournisseurs de gaz et d'électricité, annonce que les boulangers pourront résilier leur contrat d'énergie sans frais en cas de hausse "prohibitive". Dans la matinée, il avait déjà indiqué que les petites entreprises, en particulier les boulangeries, bénéficieraient d'un report de charges sociales et fiscales, ainsi que d'un étalement du paiement de leurs factures.

Les 33.000 boulangers de France, qui subissent la "double peine" de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, comme le blé, pourront résilier sans frais leur contrat de fourniture d'énergie en cas de hausse de prix "prohibitive" et si elle "menace la survie de l'entreprise", a annoncé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, mardi 3 janvier, à l'issue d'une réunion au ministère avec les fournisseurs d'électricité et de gaz. Cette mesure "exceptionnelle" , qui cible exclusivement les boulangers, sera appliquée "au cas par cas" par les fournisseurs.

Convoqués mardi à Bercy, EDF, Engie, TotalEnergies, mais aussi l'Anode qui représente les énergéticiens autres que les anciens monopoles, se sont aussi engagés à appliquer pleinement la charte signée en octobre , que les boulangers et Bruno Le Maire les accusent de ne pas respecter. "Ceux qui ne s’engagent pas, dans les jours qui viennent, à la faire respecter verront leur nom divulgué publiquement", menace le ministre.

Mesures pour les petites entreprises

Le gouvernement exige aussi des fournisseurs d'énergie qu'ils fassent apparaître plus clairement sur les factures de leurs clients les rabais dont ils bénéficient au titre de l'"amortisseur électricité", un mécanisme de soutien mis en place à l'automne et qui consiste pour l'exécutif à prendre en charge une partie des frais énergétiques. "L'ensemble des fournisseurs se sont engagés à faire figurer dans la facture de janvier, qui arrivera courant février, le bénéfice de l’amortisseur", précise le locataire de Bercy. Enfin, ils se sont tous "engagés à proposer des facilités de paiements aux PME et TPE".

Dans la matinée, le gouvernement avait déjà annoncé que les petites entreprises, dont les boulangeries, pourraient bénéficier d'un report de charges sociales et fiscales pour préserver leur trésorerie, ainsi que d'un étalement du paiement de leurs factures.