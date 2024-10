Prix de l'électricité : seize fédérations dénoncent l'augmentation des taxes prévue dans le projet de budget 2025

( AFP / JEFF PACHOUD )

Les consommateurs d'électricité pourraient "contribuer plus au budget de l'Etat qu'au bien et service qu'ils consomment". Dans une lettre ouverte adressée au députés et sénateurs ce mercredi 16 octobre, seize fédérations et associations professionnelles ont dénoncé l’augmentation des taxes sur la facture d'électricité prévue dans le projet de budget présenté par le gouvernement.

"Cette fiscalité qui représente d'ores et déjà près d'un tiers du montant total de la facture d'électricité, pourrait en constituer demain le premier poste, induisant que les consommateurs d'électricité contribuent plus au budget de l'Etat qu'au bien et service qu'ils consomment", écrivent ces fédérations du secteur de l'énergie dans ce courrier, à l'occasion du début de l'examen du projet de loi de finances (PLF) 2025 en commission des finances de l'Assemblée nationale. "Au cours des derniers mois, la facture d'électricité s'est régulièrement trouvée au cœur de l'actualité, dévalorisant de fait les atouts du système électrique français et de ses acteurs", poursuivent-elles, en rappelant que l'électricité "constitue un des piliers de la stratégie énergétique de la France pour garantir notre souveraineté, notre trajectoire climatique et répondre aux enjeux de pouvoir d'achat et de compétitivité."

Vers une augmentation globale de l'accise de l'électricité "à un niveau jamais atteint jusqu'ici"

Elles soulignent que l’année 2024 a marqué la sortie du bouclier tarifaire avec une augmentation de l'accise électricité qui est passée pour les ménages de 1 euro le mégawattheure (MWh) hors taxes à 21 euros/MWh HT au 1er février 2024. Or, indiquent-elles, "le projet de loi de finances pour 2025 qui a été présenté la semaine dernière prévoit finalement que le tarif de l'accise pourra être compris entre 30 euros/MWh HT et 50 euros/MWh HT, dépassant ainsi très largement le niveau d'avant crise." "Le projet présenté par le gouvernement entend procéder à une augmentation globale de l'accise de l'électricité à un niveau jamais atteint jusqu'ici, ce qui constituerait un contresens écologique", affirment-elles.

Dans le même temps, les énergies fossiles "représentent encore deux-tiers de notre consommation nationale d'énergies finales et pèsent lourdement sur notre balance commerciale avec des importations énergétiques qui s'élèvent chaque année à plus de 65 milliards d'euros", déplorent-elles. Les signataires sont l'AFPAC, AVERE, Enerplan, Gifam, Gifen, Gimelec, France Hydro Electricité, France Hydrogène, la Fédération française des intégrateurs électriciens (FFIE), la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication (FIEEC), France Renouvelables, IGNES, Promotelec, le Syndicat des énergies renouvelables (SER), la Société française d'énergie nucléaire (SFEN) et l'Union Française de l’Electricité (UFE).