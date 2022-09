Prix de l'eau : Danone assume des "hausses complètement justifées"

Le directeur général du géant de l'agroalimentaire en France a notamment répondu aux accusations du président du Groupement les Mousquetaires, qui affirmait que Danone pratiquait des augmentations "pas raisonnables" des prix de ses produits.

"Toutes les eaux ne se valent pas", a lancé le directeur de Danone France, au sujet de ses produits dont la marque Evian ( AFP / JEAN-PIERRE CLATOT )

"Il se trompe de débat". A l'antenne de BFM Business , le directeur général de Danone a défendu la hausse selon lui "complètement justifiée" du prix de certains de ses produits, épinglée le 15 septembre dernier par Didier Duhaupand, président du Groupement Les Mousquetaires.

"Toutes les eaux ne se valent pas"

Didier Duhaupand avait accusé Danone de profiter de l'inflation pour améliorer ses marges avec des hausses "pas raisonnables" de prix, alors que les négociations entre agro-industriels et distributeurs ne sont toujours pas achevées.

"Il y a eu un changement de direction à la tête de Danone et leurs actionnaires leurs demandent une profitabilité supérieure, cela se traduit par des hausses de tarifs", avait estimé Didier Duhaupand, interrogé sur l'absence, dans nombre de magasins Intermarché, des bouteilles d'Evian, de Badoit ou de Volvic, autant de marques du groupe Danone.

François Eyraud, directeur général de Danone France, assume ces hausses, vendredi 30 septembre. "Il y a de l'inflation, des évolutions sur le coût des matières premières, sur le transport, sur l'énergie, et tout ceci on ne peut pas le nier", a t-il déclaré, avant de développer le cas de sa marque Evian. "Toutes les eaux ne se valent pas", ajoute t-il. "Une bouteille d'Evian 500ml est faite en plastique qui provient de bouteilles déjà utilisées", avec une "matière différente du plastique conventionnel, beaucoup plus cher, qui augmente beaucoup plus". "Effectivement, il y a des différences", fait-il valoir.