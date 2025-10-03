Prix de l'Arc de Triomphe: dix-sept pur-sang pour un titre de champion du monde

Bluestocking monté par le jockey irlandais Rossa Ryan franchit la ligne d'arrivée devant Aventure monté par le jockey Stéphane Pasquier le 6 octobre 2024 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Les dix-sept meilleurs chevaux pur-sang de la planète : la française Aventure, l'irlandais Los Angeles ou encore le japonais Byzantine Dream vont s'affronter dimanche dans le Prix de l'Arc de Triomphe sur l'hippodrome de ParisLongchamp pour un titre de champion du monde.

Cette course inter-génération, parrainée par le Qatar, offre 5 millions d'euros d'allocation, dont plus de 2,8 millions au vainqueur.

Pour décrocher le Graal du galop, ces athlètes à la robe soyeuse et au port de tête altier devront faire preuve d'endurance sur le parcours classique de 2.400 mètres mais aussi de vitesse lancés à plus de 60 km/h.

Qui va succéder à l'anglaise Bluestocking au palmarès de l'épreuve ? La française Aventure, deuxième de l'Arc l'an dernier ?

- Aventure favorite -

Aventure, âgée de 4 ans, entraînée à Chantilly (Oise) par Christophe Ferland, partira favorite en raison de sa facile victoire dans le Prix Vermeille, une course préparatoire à l'Arc.

"Sa victoire dans le Prix Vermeille est un soulagement et concrétise une saison de courses avec d'autres objectifs", a déclaré Christophe Ferland lors d'une visio-conférence.

"Depuis, elle a bien récupéré, est en parfaite santé. On la prépare pour l'Arc avec sérénité", a-t-il ajouté.

"Son modèle est peu impressionnant mais elle a forci et gagné en maturité". Elle sera montée par Maxime Guyon, le jockey maison de la famille Wertheimer.

Françis-Henri Graffard, l'entraîneur numéro 1 en France, peut accrocher un premier Arc à son palmarès avec Gezora, lauréate du Prix de Diane au printemps mais aussi avec Quisisana ou encore Daryz.

"Gezora, a une grande action, c'est une pouliche légère physiquement, très maniable et courageuse. Elle a gagné son engagement pour l'Arc grâce à sa victoire dans le Diane", a commenté Francis-Henri Graffard. "La distance, exigeante, ne lui posera aucun problème".

Maxime Guyon sur "Aventure" avant le départ de la 175e édition du Prix de Diane à Chantilly dans l'Oise, le 16 juin 2024 ( AFP / Sameer Al-Doumy )

Il "estime" aussi beaucoup Daryz, un poulain de l'écurie Aga Khan. "Il a un vrai changement de vitesse et un point faible, son immaturité", a-t-il fait valoir.

Daryz abordera pour la première fois la distance et a hérité d'un bon numéro de corde, le 2.

Quant à Quisisana "elle possède un grand changement de vitesse". Dans cette édition qui s'annonce très ouverte, ses pensionnaires "ont tous une chance".

- Minnie Hauk pour 120.000 euros de plus -

Le maitre entraîneur irlandais de Ballydoyle, Aidan O'Brien, tentera sa chance avec Los Angeles et la pouliche Minnie Hauk, "supplémentée" (inscrite après les engagements officiels) moyennant la somme de 120.000 euros.

Minnie Hauk, montée par le crack jockey belge Christophe Soumillon, a gagné les Oaks d'Epsom, les Oaks d’Irlande et les Yorkshire Oaks. Elle essaiera de marcher dans les pas d'Enable qui a remporté l'Arc après avoir réalisé ce rarissime triptyque.

"Minnie Hauk a bien progressé cette saison. Elle a bien travaillé avec Christophe Soumillon, il était content de son galop", a expliqué Aidan O'Brien.

Los Angeles, sous la selle de Wayne Lordan, 3e de l'Arc en 2024, "est proche de sa meilleure forme, il a été entraîné pour l'Arc", a-t-il dit.

- Le Japon pour l'Histoire -

Et si le Japon remportait l'Arc et entrait dans l'Histoire ? Depuis 1969, ils ont aligné 35 chevaux au départ. Ils ont pris 4 deuxièmes places et 2 quatrièmes places. Leur persévérance sera-t-elle enfin récompensée ?

L'entraîneur Hiroyasu Tanaka misera sur Alohi Alii, victorieux cet été à Deauville avec le Français Christophe-Patrice Lemaire, une icône au pays du Soleil Levant.

"A Deauville, il a montré toutes ses qualités. Depuis, il est monté en puissance et s'est bien adapté aux pistes françaises", a dit Hiroyasu Tanaka. "Il est prêt, je lui fais confiance".

L'alezan Byzantine Dream a gagné le Prix Foy, une course qualificative à l'Arc.

"Le cheval a progressé, possède un bon équilibre. Il est endurant, en bonne condition", a signifié Tomoyasu Sakaguchi, son mentor.

Croix du Nord, le gagnant du Derby Japonais, tentera lui aussi de mettre un terme à la malédiction japonaise même s'"il manque d'expérience à ce niveau", a indiqué son préparateur physique Takashi Shito.