Prix alimentaires : une quarantaine d'industriels "ont commencé à baisser leurs prix", selon le gouvernement

( AFP / THOMAS SAMSON )

"Nous avons demandé aux 75 plus gros industriels de baisser leurs prix rapidement", a expliqué la ministre déléguée aux PME Olivia Grégoire sur Sud Radio ce jeudi 13 juillet.

Une quarantaine d'industriels ont accepté de "faire un effort". Ce jeudi 13 juillet, la ministre déléguée aux PME Olivia Grégoire a annoncé que les prix des pâtes, de l'huile de tournesol ou encore des yaourts vont baisser "dès maintenant".

Avec la baisse des prix des matières premières, "nous avons demandé avec Bruno Le Maire aux 75 plus gros industriels de baisser leurs prix rapidement", a rappelé la ministre interrogée sur Sud Radio, et "nous arrivons à une quarantaine d'industriels qui vont faire un effort très concret de moins 5 à moins 7 ou 8% dès le mois de juillet". Sont concernés "les pâtes alimentaires, l'huile de tournesol, le thé, le vinaigre, la volaille, les yaourts, des aliments pour animaux mais aussi des gâteaux, des confitures", a-t-elle précisé, selon qui "cela se voit dès maintenant dans les rayons et cela va continuer tout l'été".

Ce qu'a confirmé le ministre délégué des Comptes publics Gabriel Attal sur RTL : "On a pris les 75 plus gros industriels, on leur a dit que les prix des matières premières baissent, et quand cela arrive, ils doivent baisser les prix. On constate aujourd'hui que sur les 75 industriels qu'on a réunis, 40 ont commencé à baisser leurs prix. On commence à le voir sur un certain nombre de produits, évidemment ce n'est pas suffisant, mais on voit que cette marche est en train de s'installer."

"L'inflation alimentaire était de quasiment 16% au mois de mars"

Vingt industriels sur les 75 ne sont pas encore concernés par les négociations car leurs matières premières n'ont pas baissé (le sucre, le plastique). Treize autres en sont exclus "parce qu'il y a une chaîne importante avec nos agriculteurs", a précisé Olivia Grégoire, "le lait et le porc sont exclus à notre demande". "Treize industriels sont exclus des négociations, 20 n'ont pas vu le prix des matières premières baisser, 40 font un effort", a-t-elle résumé. "Si on a des filous, des industriels qui ont eu des baisses (de prix de matière première) et qui ne les répercutent pas, nous ne tremblerons pas pour citer les acteurs qui sont irresponsables dans la période", a-t-elle affirmé.

"L'inflation alimentaire était de quasiment 16% au mois de mars, elle est de 13,6% au mois de juin, la baisse est en train de s'amorcer", a-t-elle ajouté.