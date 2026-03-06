 Aller au contenu principal
Prix à la pompe : l'essence a augmenté de 10 centimes en moyenne en une semaine, depuis la guerre au Moyen-Orient
06/03/2026 à 18:04

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

L'augmentation la plus marquée est celle du gazole : il se vend ce vendredi 6 mars 26 centimes de plus que le 27 février, soit une augmentation de 15%.

Mauvaise nouvelle pour les consommateurs. Le SP95-E10, l'essence la plus consommée par les Français, se vend ce vendredi 6 mars en moyenne 10 centimes plus cher qu'il y a une semaine avant le début de la guerre au Moyen-Orient, selon les chiffres du gouvernement. Vers 16h30, environ la moitié (4.771) des stations-service sur le territoire avaient communiqué à Bercy leurs prix pratiqués à la pompe. Les données récoltées sont publiées en libre-accès.

Le SP95-E10 se vend ce vendredi en moyenne à 1,82 euro le litre, contre 1,72 le 27 février, la veille des premières frappes israélo-américaines sur l'Iran, soit presque 6% d'augmentation. Cela correspond à une augmentation d'environ 5 euros pour le plein de 50 litres d'une petite voiture. L'augmentation du gazole est encore plus marquée : il se vend ce vendredi à 1,98 euro le litre en moyenne, contre autour de 1,72 euro le 27 février, soit 26 centimes d'augmentation (+15%). Le SP98 est ce vendredi à 1,92 euro le litre, 10 centimes de plus qu'au 27 février.

Pas question pour le gouvernement d'agir à ce stade sur des taxes

Sous pression de l'opposition politique pour contenir les prix des carburants, le gouvernement avait défendu jeudi son action, réfutant que l’État soit le "grand gagnant" de la situation. La cheffe des députés RN Marine Le Pen avait proposé mercredi de baisser des taxes sur les carburants pour compenser les hausses. Le président de la commission des Finances de l'Assemblée Éric Coquerel (LFI) avait, lui, demandé au gouvernement de "réfléchir à un blocage des prix" de l'essence.

Pour le gouvernement, pas question d'agir à ce stade sur des taxes dont l’État a besoin et qui, assure-t-il, ne dépendent pas tant du prix de l'énergie. La ministre déléguée à l'Énergie Maud Bregeon avait estimé "inconcevable" de baisser TVA et TICPE, car cela entraînerait un trou de près de 20 milliards d'euros dans le budget de l’État. La question des prix de l'énergie enflamme régulièrement le débat politique depuis la crise énergétique de 2022, liée à la guerre en Ukraine. Le gazole et les essences SP95-E10 avaient alors dépassé le seuil psychologique des 2 euros par litre.

Carburants

