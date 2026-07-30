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Privatisation de la Coupe du monde : Infantino tente de se justifier et promet « un processus démocratique »
information fournie par So Foot 30/07/2026 à 09:39
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Privatisation de la Coupe du monde : Infantino tente de se justifier et promet « un processus démocratique »

Privatisation de la Coupe du monde : Infantino tente de se justifier et promet « un processus démocratique »

Gianni se défend. Après l’annonce de la FIFA d’une volonté de privatiser la Coupe du monde, le président de l’instance a tenu à réagir à travers une vidéo publiée par la FIFA pour mettre les choses au clair .

Infantino a tout d’abord précisé que l e projet n’était pas une « obligation » mais une « opportunité » . Il a ensuite surenchéri en évoquant une « offre qui s’inscrit dans le cadre d’un processus démocratique ». Une proposition qui, pour lui, « marque le coup d’envoi d’un processus de consultation ».

ABS pour SOFOOT.com

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