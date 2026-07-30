Un international français débarque à Chelsea

From Lionceaux de Sochaux to Lions de London . Sur la lancée de sa bonne Coupe du monde et comme annoncé depuis plusieurs jours, Maxence Lacroix rejoint officiellement Chelsea. Deux ans après son arrivée à Londres en provenance de Wolfsburg, le défenseur international quitte Crystal Palace en échange de quelque soixante millions d’euros, comme l’informe L’Équipe . Le joueur de 26 ans, devenu cet été le premier jouer non grec à évoluer au Mondial en ayant un « x » dans son prénom ET dans son nom, a remporté la Ligue Conférence avec les Eagles la saison dernière.

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UL pour SOFOOT.com