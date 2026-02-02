Prise illégale d'intérêts: le parquet fait appel de la relaxe du RN David Rachline

Le maire de Fréjus David Rachline arrive au tribunal de Draguignan, le 30 septembre 2025 ( AFP / Miguel MEDINA )

Le parquet de Draguignan a fait appel de la relaxe du maire RN de Fréjus, David Rachline, dans une affaire de prise illégale d'intérêt, a annoncé lundi le procureur Pierre Coutenier, confirmant une information du quotidien Var-Matin.

Ancienne figure centrale du RN récemment mise à l'écart, M. Rachline avait été relaxé le 27 janvier par le tribunal correctionnel de Draguignan et avait annoncé dans la foulée sa candidature à un troisième mandat.

Dans ce dossier, le maire est poursuivi pour être resté dans la salle du conseil municipal lors des votes essentiellement à main levée le nommant à la tête de deux sociétés d'économie mixte, Fréjus Aménagement et Gestion du port de Fréjus. Ces postes se sont accompagnés d'une rémunération supplémentaire d'environ 1.000 euros par mois en moyenne.

A l'audience en septembre 2025, il s'était défendu de toute velléité de pression sur sa majorité, expliquant qu'il faisait alors confiance au directeur des services de la mairie pour lui signaler les délibérations où il devait quitter la salle.

Le parquet avait requis une amende de 30.000 euros dont 10.000 ferme et suggéré que la peine complémentaire d'inéligibilité soit limitée à un an, voire assortie du sursis.

Outre ce procès en appel, M. Rachline doit être jugé pour favoritisme en septembre 2026. Avec plusieurs collaborateurs, actuels ou anciens, il est soupçonné d'avoir favorisé la société de sécurité d'un de ses proches dans l'attribution de marchés publics.

Conseiller municipal à 20 ans, maire et sénateur à 26, directeur de campagne de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2017, M. Rachline a vu son étoile pâlir avec la sortie fin 2023 du livre "Les Rapaces" de Camille Vigogne Le Coat, attaque virulente de son action assortie d'accusations d'arrangements avec un puissant entrepreneur local de BTP.

De "pures inventions", répète M. Rachline, qui poursuit la journaliste en justice. Le Parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête pour corruption.