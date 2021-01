Prise de rendez-vous, personnes concernées... : vaccination, mode d'emploi

La campagne de vaccination contre le Covid-19 s'élargit à partir de ce lundi 18 janvier. Après avoir concerné uniquement les résidents des Ehpad et les soignants, ce sont désormais les personnes âgées de plus de 75 ans hors Ehpad qui sont appelées à se faire vacciner, ainsi que les personnes présentant une pathologie « conduisant à un très haut risque de forme grave de la maladie, et ce, quel que soit leur âge », précise le gouvernement.

Qui est concerné par la campagne de vaccination à partir du 18 janvier ?

Les personnes âgées de plus de 75 ans (soit 5,2 millions de personnes selon le ministère de la Santé)Les personnes ayant une pathologie qui les rend vulnérables face au Covid-19 et qui disposent d'une ordonnance pour se faire vacciner en priorité. Selon le site officiel sante.fr, il s'agit des personnes :

- atteintes de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie,

- atteintes de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés,

- transplantées d'organes solides,

- transplantées par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques,

- atteintes de polypathologies chroniques, selon le critère suivant : au moins deux insuffisances d'organes,

- atteintes de certaines maladies rares,

- atteintes de trisomie 21.

Comment prendre rendez-vous ?

Par téléphone : un numéro vert

... Lire la suite sur LePoint.fr