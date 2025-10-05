Principales réactions en France à la composition du gouvernement Lecornu (actualisé)

(Actualisé avec Maréchal)

La liste des principaux ministres du gouvernement de Sébastien Lecornu a été dévoilée dimanche, près d'un mois après la nomination du Premier ministre.

Voici les principales réactions politiques en France :

SÉBASTIEN LECORNU, PREMIER MINISTRE, SUR X :

"Un gouvernement vient d’être nommé.

Conformément à mes engagements, il rassemble et ressemble au socle commun qui nous soutient au Parlement. Pas de surprise. Ces ministres auront la mission difficile de donner un budget au pays avant le 31 décembre et de servir la France.

Ils l’ont accepté en sachant qu’ils devront trouver des compromis avec nos oppositions. Sans 49-3, le Parlement aura le dernier mot : la vraie rupture est celle-là."

BRUNO LE MAIRE, NOUVEAU MINISTRE DES ARMÉES, SUR X :

"Dans les circonstances exceptionnelles que traverse la France, on ne se dérobe pas.

J’ai donc accepté la proposition du président de la République et du Premier ministre de diriger le ministère des Armées et des Anciens Combattants.

Je viens pour servir les Français. Je viens pour servir nos soldats. Je le ferai avec la passion et la détermination qui m’ont toujours guidé dans mon engagement public, notamment dans mes fonctions de conseiller aux affaires stratégiques et de secrétaire d’Etat aux Affaires européennes."

BORIS VALLAUD, PRÉSIDENT DU GROUPE SOCIALISTES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE, SUR X :

"Ils perdent les élections mais ils gouvernent.

Ils n’ont pas de majorité mais refusent les compromis.

Ils se font renverser mais restent en poste.

À quoi jouent les macronistes ? Leur obstination plonge chaque jour un peu plus le pays dans le chaos."

PIERRE JOUVET, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PARTI SOCIALISTE (PS) SUR BFMTV :

"Rien ne change, ni dans les têtes, comme malheureusement a priori pas dans la politique. Et donc en fait en voit un gouvernement qui est la fin d'un Macronisme qui est à l'agonie dans ce pays, qui veut se maintenir au pouvoir coûte que coûte, qui se répartit postes et responsabilités, sans vouloir prendre en compte ce qui se passe. On met les mêmes ministres depuis des années (...), on les fait changer de postes et de maroquins ministériels."

"Sans changement de politique, il y aura une censure des Socialistes dès la semaine prochaine."

MARINE LE PEN, PRÉSIDENTE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL (RN) A L'ASSEMBLÉE NATIONALE, SUR X :

"Le choix de ce gouvernement à l'identique, assaisonné de l'homme qui a mis la France en faillite est pathétique. Les bras nous en tombent (...)"

JORDAN BARDELLA, PRÉSIDENT DU RN, SUR X :

"Nous l'avions dit clairement au Premier ministre : c'est la rupture, ou la censure. Le gouvernement annoncé ce soir, composé des derniers macronistes agrippés au radeau de la Méduse, a décidément tout de la continuité, absolument rien de la rupture que les Français attendent."

JEAN-LUC MELENCHON, CHEF DE FILE DE LA FRANCE INSOUMISE (LFI), SUR X :

"Tout ça pour ça ? Le gouvernement Lecornu est un cortège de revenants à 80% de LR et anciens LR embauchés pour continuer une politique qui a provoqué tant de souffrance populaire et de dégâts écologiques."

ERIC COQUEREL, DÉPUTÉ LFI ET PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES FINANCES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE, SUR X :

"Ce gouvernement Lecornu est un déni de démocratie. Il doit être censuré.

Pour la 3eme fois depuis les élections de juillet 2024, Emmanuel Macron nous impose encore un gouvernement de perdants et une politique rejetée par les urnes.

La seule issue est une élection présidentielle anticipée."

MARINE TONDELIER, SECRÉTAIRE NATIONALE DES ÉCOLOGISTES, SUR X :

"Comme je l’avais prévu dès le 9 septembre, Sébastien Lecornu a reconduit la quasi intégralité du gouvernement Bayrou, comme si de rien n’était...

Le retour de Bruno Le Maire, en revanche, j’avoue que j’avais pas vu venir.

Bravo les artistes !

Espérons qu'il gèrera mieux nos armées que le budget français.

Après la prime aux sortants, les macronistes inventent la prime à l'incompétence.

Leur mépris pour la démocratie franchit un nouveau palier ce soir : ils portent une responsabilité écrasante dans le dégoût des Français pour la politique."

FABIEN ROUSSEL, SECRÉTAIRE NATIONAL DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (PCF), SUR X :

"Toujours plus fort, toujours plus loin dans la provocation. Les ministres les plus honnis du premier quinquennat Macron font leur retour au gouvernement.

Ils voudraient envoyer un bras d’honneur aux Français, ils ne s’y prendraient pas autrement."

ERIC CIOTTI, PRÉSIDENT DE L’UNION DES DROITES POUR LA RÉPUBLIQUE, SUR X :

"Ce gouvernement est un bras d’honneur aux Français.

On prend les mêmes et on recommence. En prime le retour de l’homme aux 1000 milliards de dette.

"Le dernier quarteron du macronisme est tout sauf la rupture demandée par les Français. Cette provocation ne sera pas sans conséquence."

MARION MARECHAL, DEPUTEE EUROPEENNE, SUR X :

"Le gouvernement Crtl+C Ctrl+V du Premier ministre

@SebLecornu, montre qu'il n’a pas entendu le changement que la situation réclame. La France va encore perdre combien de temps avec ces bricolages ?"

(Compilé par Gilles Guillaume et Kate Entringer)