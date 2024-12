Principales réactions après la mort de l'ancien président américain Carter

La mort de l'ancien président des États-Unis Jimmy Carter, à 100 ans, dimanche, a suscité de nombreuses réactions de dirigeants américains et dans le monde.

Voici les principales réactions :

JOE BIDEN, PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS ET JILL BIDEN, PREMIÈRE DAME

"Aujourd'hui, l'Amérique et le monde ont perdu un dirigeant, un homme d'État et un humanitaire extraordinaire.

Pendant six décennies, nous avons eu l'honneur de considérer Jimmy Carter comme un ami très cher. Mais ce qui est extraordinaire à propos de Jimmy Carter, c'est que des millions de personnes à travers l'Amérique et le monde qui ne l'ont jamais rencontré, le considéraient également comme un ami très cher."

KAMALA HARRIS, VICE-PRÉSIDENTE DES ÉTATS-UNIS

"Le président Jimmy Carter était guidé par une foi profonde et constante - en Dieu, en l'Amérique et en l'humanité.

La vie de Jimmy Carter témoigne de la puissance du service - en tant que lieutenant de la marine américaine, 76e gouverneur de Géorgie et 39e président des États-Unis. Il a rappelé à notre nation et au monde entier que la force réside dans la décence et la compassion."

DONALD TRUMP, PRÉSIDENT-ÉLU DES ÉTATS-UNIS

"Les défis auxquels Jimmy a été confronté en tant que président sont survenus à une période charnière pour notre pays et il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour améliorer la vie de tous les Américains. Pour cela, nous avons tous une dette de gratitude envers lui."

JD VANCE, VICE-PRÉSIDENT ÉLU DES ÉTATS-UNIS

"Jimmy Carter a consacré sa vie au service de ce pays. Nos pensées et nos prières vont à ses proches. Qu'il repose en paix."

GEORGE W. BUSH, ANCIEN PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS

"James Earl Carter Jr. était un homme aux convictions profondes. Il était loyal envers sa famille, sa communauté et son pays. Le président Carter a fait preuve de dignité dans l'exercice de ses fonctions. Et ses efforts pour laisser derrière lui un monde meilleur ne se sont pas arrêtés à la présidence. Son travail avec Habitat pour l'humanité et la Fondation Carter a donné un exemple de service qui inspirera les Américains pendant des générations."

BILL CLINTON, ANCIEN PRÉSIDENT AMÉRICAIN ET HILLARY CLINTON, ANCIENNE SECRÉTAIRE D'ÉTAT

"De son engagement en faveur des droits civiques en tant que sénateur et gouverneur de Géorgie, à ses efforts en tant que président pour protéger nos ressources naturelles dans le refuge national de l'Arctique, faire de la conservation de l'énergie une priorité nationale, rendre le canal de Panama au Panama et garantir la paix entre l'Égypte et Israël à Camp David, en passant par ses efforts post-présidentiels au Centre Carter pour soutenir des élections honnêtes, faire progresser la paix, combattre les maladies et promouvoir la démocratie, ou encore son dévouement et le travail acharné de Rosalynn à Habitat for Humanity, il a œuvré sans relâche en faveur d'un monde meilleur et plus juste."

ANTONY BLINKEN, SECRÉTAIRE D'ÉTAT AMÉRICAIN

"Tout au long de ses décennies de service public, le président Carter a incarné l'intégrité, la compassion et l'engagement à promouvoir la liberté, la sécurité et le bien-être d'autrui."

EMMANUEL MACRON, PRÉSIDENT FRANÇAIS

"Toute sa vie, Jimmy Carter a défendu les droits des personnes les plus vulnérables et mené sans relâche le combat pour la paix. La France adresse ses pensées émues à sa famille et au peuple américain."

LE COMITÉ NOBEL

"(...) le Comité Nobel norvégien souhaite réitérer ses éloges pour ses 'décennies d'efforts inlassables pour trouver des solutions pacifiques aux conflits internationaux, pour faire progresser la démocratie et les droits de l'homme, et pour promouvoir le développement économique et social."

ANTONIO GUTERRES, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES

"On se souviendra du président Carter pour sa solidarité avec les plus vulnérables, sa grâce constante et sa foi inébranlable dans le bien commun et notre humanité commune."

ABDEL FATTAH AL SISSI, PRÉSIDENT DE L'EGYPTE

"Le rôle important qu'il a joué dans la conclusion de l'accord de paix entre l'Égypte et Israël restera gravé dans les annales de l'histoire, et son travail humanitaire illustre un haut niveau d'amour, de paix et de fraternité."

MAO NING, PORTE-PAROLE DU MINISTÈRE CHINOIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,

"L'ancien président Carter a été le moteur de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis (...) ainsi qu'aux échanges amicaux et à la coopération entre les deux pays."

NARENDRA MODI, PREMIER MINISTRE INDIEN

"Homme d'État doté d'une grande vision, il a œuvré sans relâche en faveur de la paix et de l'harmonie dans le monde. Sa contribution au renforcement des liens entre l'Inde et les États-Unis laisse un héritage durable".

OLAF SCHOLZ, CHANCELIER ALLEMAND

Les États-Unis ont "perdu un combattant engagé pour la démocratie. Le monde a perdu un grand médiateur pour la paix au Moyen-Orient et pour les droits de l'homme".

VOLODIMIR ZELENSKY, PRÉSIDENT UKRAINIEN

"Il a servi à une époque où l'Ukraine n'était pas encore indépendante, mais son cœur s'est tenu fermement à nos côtés dans notre lutte permanente pour la liberté".

KEIR STARMER, PREMIER MINISTRE DU ROYAUME-UNI

"On se souviendra de sa présidence pour les accords historiques de Camp David entre Israël et l'Égypte, et c'est ce dévouement de toute une vie à la paix qui lui a valu de recevoir le prix Nobel de la paix.

Motivé par sa foi et ses valeurs profondes, le président Carter a redéfini l'après-présidence par un engagement remarquable en faveur de la justice sociale et des droits de l'homme dans son pays et à l'étranger."

JUSTIN TRUDEAU, PREMIER MINISTRE DU CANADA

"L'héritage de Jimmy Carter est fait de compassion, de gentillesse, d'empathie et de travail acharné. Toute sa vie, il a été au service des autres, dans son pays et dans le monde entier, et il aimait l'être. Il a toujours été attentionné et généreux dans les conseils qu'il m'a donnés."

VIKTOR ORBAN, PREMIER MINISTRE HONGROIS

"La mémoire du président Jimmy Carter sera toujours chérie en Hongrie. En rendant la Sainte Couronne au peuple hongrois à la fin des années 70, il a donné de l'espoir aux Hongrois épris de liberté dans une période désespérée."

JOSE RAUL MULINO, PRÉSIDENT DU PANAMA

"Son passage à la Maison blanche a été (...) crucial pour le Panama dans la négociation et la signature des traités Torrijos-Carter en 1977, qui ont transféré le canal (de Panama) dans les mains des Panaméens et ont rendu notre pays véritablement souverain."

ANTHONY ALBANESE, PREMIER MINISTRE AUSTRALIEN

"Le président Carter est parti d'un milieu modeste pour laisser un héritage remarquable. Au-delà de l'élection à la présidence ou de l'attribution du prix Nobel de la paix, l'héritage de Jimmy Carter se mesure surtout à l'aune des vies changées, sauvées et améliorées."

MIGUEL DIAZ-CANEL, PRÉSIDENT CUBAIN

"Notre peuple se souvient avec gratitude de ses efforts pour améliorer les relations, de ses visites à Cuba et de son discours en faveur de la libération des Cinq (officiers de renseignement cubains)."

(Compilé par Diane Craft et Don Durfee ; version française Etienne Breban ; édité par Kate Entringer)