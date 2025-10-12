Principales réactions à l'annonce de la composition du gouvernement Lecornu II

Le Premier ministre français Lecornu visite le commissariat de la police nationale à L'Hay-les-Roses

PARIS (Reuters) -L'Elysée a dévoilé dimanche le nouveau gouvernement du Premier ministre Sébastien Lecornu, présenté comme plus technique et moins politique avec l'arrivée de personnalités issues de la société civile, mais dont les chances de survie restent suspendues à une absence de censure des oppositions.

Renommé vendredi soir à Matignon par le président Emmanuel Macron, qui lui a laissé "carte blanche", Sébastien Lecornu souhaitait un gouvernement composé de profils sans ambition présidentielle pour 2027.

Voici les principales réactions en France :

SEBASTIEN LECORNU, PREMIER MINISTRE, SUR X :

"Un gouvernement de mission est nommé pour donner un budget à la France avant la fin de l’année. Je remercie les femmes et les hommes qui s'engagent dans ce gouvernement en toute liberté au-delà des intérêts personnels et partisans. Une seule chose compte : l’intérêt du pays."

ANNIE GENEVARD, RECONDUITE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, SUR X :

"Le Premier ministre m’a proposé de poursuivre mon action au sein du Gouvernement. J’ai fait le choix d’accepter à un moment où notre agriculture française connaît de profondes difficultés et où la France traverse une grave crise politique."

LES REPUBLICAINS PAR COMMUNIQUE :

"Le 10 octobre, le Bureau Politique des Républicains a voté contre la participation des LR au gouvernement. En conséquence, les membres LR qui ont accepté d’entrer au gouvernement ne peuvent plus se réclamer de LR. Ils cessent immédiatement leurs fonctions dans nos instances dirigeantes que nous réunirons dans les tous prochains jours pour statuer de manière définitive;"

(Bureau de Paris)