Un ultime débat avant la désignation officielle du candidat ou de la candidate des Verts. À la fin d’une semaine riche en débats politiques, Yannick Jadot et Sandrine Rousseau ont répondu pendant une heure ce vendredi matin aux questions de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC alors que se déroulera ce week-end le second tour de la primaire écologiste qui les verra s’affronter.

L’occasion pour les deux candidats de présenter une série de mesures concrètes à mettre en place à leur arrivée au pouvoir. Sandrine Rousseau table, par exemple, sur une augmentation du prix de l’essence et du gazole de « 6 à 10 centimes sur une année pendant tout le mandat ». « Il faut que l’essence augmente, car c’est ce qui pollue, ce qui nous met en danger, affirme-t-elle. Et ce n’est pas un petit danger, c’est un danger sur l’humanité complète. »

Un « revenu d’existence » dès le début de mandat pour Sandrine Rousseau

À cette mesure s’ajoute, dès son arrivée au pouvoir, l’instauration d’un « revenu d’existence », qui servira notamment à amortir cette hausse du prix du carburant. « Je sais que ce n’est pas facile à entendre et je voudrais dire aux Français et Françaises qui m’écoutent, et qui s’inquiètent de cette mesure : c’est précisément la raison pour laquelle nous mettons en place un revenu d’existence et qu’il nous faut aussi une politique de “démobilité” et de changement

... Lire la suite sur LePoint.fr