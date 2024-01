Prêts garantis par l'État : Bruno Le Maire repousse à fin 2026 la limite pour rembourser

"Cela permettra de sauver certaines entreprises", a souligné le ministre.

Bruno Le Maire à Paris, le 20 décembre 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les entreprises qui ont bénéficié d'un prêt garanti par l'État pendant la pandémie pourront les rééchelonner jusqu'au 31 décembre 2026, a annoncé le ministère de l'Économie dimanche 7 janvier.

"Cela permettra de sauver certaines entreprises. J'ai toujours dit que le prêt garanti par l'État était là pour soutenir les entreprises, pas pour être un boulet", a indiqué le ministre de l'Économie Bruno Le Maire sur France 3 . "Donc si certaines entreprises ont encore des difficultés à rembourser, elles peuvent continuer à rééchelonner", a-t-il poursuivi.

107 milliards d'euros

Ces prêts, octroyés selon Bercy à hauteur de 107 milliards d'euros aux TPE/PME depuis 2020 pour maintenir à flot la trésorerie des entreprises pendant la crise sanitaire, ont aussi alourdi l'endettement de celles-ci.

Si plus de 50 milliards de crédits ont été intégralement remboursés, certaines entreprises ont du mal à rembourser leur PGE et peuvent faire appel à un dispositif de restructuration via la Médiation du crédit. Ce dispositif a permis d' accompagner environ 560 entreprises en 2022 et 2023 en leur permettant d'étaler le PGE de deux à quatre années supplémentaires par rapport à l'échéancier initial, avec maintien de la garantie de l'État, précise le ministère dans un communiqué.

Ce dispositif était censé s'arrêter le 31 décembre 2023.