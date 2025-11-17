Prêt-à-porter: une dizaine de repreneurs en lice pour IKKS, en redressement

( AFP / THOMAS COEX )

Plusieurs repreneurs se sont positionnés pour acquérir une partie des activités d'IKKS, groupe de mode qui compte plus de 1.000 salariés en France et placé en redressement judiciaire, selon des offres publiées par le tribunal des activités économiques de Paris.

Une dizaine d'offres ont été déposées avant le 24 octobre, date limite fixée, puis publiées ces derniers jours.

L'audience du tribunal est fixée au 28 novembre, a-t-on appris de source proche du dossier, et les repreneurs potentiels peuvent améliorer leur offre d'ici là.

L'entreprise possédait fin août 473 points de vente en France et dans 11 autres pays, et employait 1.287 salariés dans le monde, dont 1.094 en France, selon les administrateurs judiciaires.

Le groupe industriel français Verdoso, qui a racheté l'an dernier The Kooples, propose de reprendre 556 salariés, dont 425 en CDI, et 224 magasins (99 succursales, 113 contrats d'affiliés, 12 "corners" en grands magasins). Il fixe le prix de cession à 110.040 euros et prévoit d'arrêter les marques OneStep et iCode, tout comme IKKS Junior.

Santiago Cucci, actuel président de la holding HoldIKKS, et Michaël Benabou, co-fondateur de Veepee (ex-Vente-privée), ont présenté une offre qui sauvegarderait 391 emplois et 141 points de vente (88 magasins en propre et 53 affiliés). Un prix de 500.000 euros est avancé, avec une stratégie de recentrage autour de la marque IKKS et des lignes adultes.

Propriétaire de Pimkie, le groupe Amoniss offre également 500.000 euros pour le groupe de prêt-à-porter haut de gamme: 393 CDI seraient sauvegardés et 168 points de ventes maintenus en France (dont 88 succursales).

La société BCRI Holding, qui avait déjà racheté Café coton, marque de prêt-à-porter masculin haut de gamme, propose 800.000 euros pour reprendre 426 salariés et 67 baux.

Le Groupe Beaumanoir (Caroll, Cariboo, Cafan) a déposé une offre partielle pour trois magasins, mais surtout proposé un million d'euros pour l'acquisition des marques IKKS et des noms de domaine. Parmi les autres offres, la marque Faguo a notamment proposé une offre partielle pour 13 magasins.

En février 2024, IKKS avait annoncé un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de 202 postes en France et la fermeture de 77 magasins et corners (sur 604 alors). In fine, 140 emplois avaient été concernés. Malgré un plan de relance, la marque a été placée en redressement judiciaire début octobre.