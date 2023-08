Presque 3 millions de millionnaires en France

Le rapport annuel de la banque UBS sur la richesse dans le monde place l'Hexagone sur le podium des pays comptant le plus de millionnaires. Cela provoque l'indignation de plusieurs responsables politiques de gauche.

Le Français Bernard Arnault, PDG de LVMH, reste l'homme le plus riche du monde. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Ils dénoncent une explosion des inégalités avec la politique d'Emmanuel Macron. Le "Global Wealth Report", rapport annuel de la banque suisse UBS publié mardi 15 août, dénombre en 2022 plus de 2,8 millions de personnes dans l'Hexagone dont le patrimoine immobilier et financier dépasse un million de dollars (environ 915.000 euros). Un chiffre en légère hausse par rapport à l'année dernière , avec 25.000 millionnaires supplémentaires, mais qui reste stable sur deux ans, d'après les précédents rapports du Crédit Suisse - récemment racheté par UBS. Seulement 400.000 en 2000, les millionnaires français pourraient être plus de 4 millions en 2027 , d'après le rapport.

"Les millionnaires français peuvent dire merci aux cadeaux fiscaux de Macron" , a réagi sur X (ex-Twitter) la cheffe de file de La France insoumise au Parlement européen, Manon Aubry. "Pendant ce temps, il y a 300.000 SDF, 10 millions de pauvres, un Français sur deux est obligé de sauter un repas", s'indigne le député insoumis Thomas Portes.

Quel "enfer fiscal" ?

Olivier Faure, lui, se concentre sur une autre donnée du rapport : les 3.890 "ultra riches", qui disposent d'un patrimoine supérieur à 50 millions de dollars. "Qui sont les spoliés ?" , s'interroge le premier secrétaire du Parti socialiste, qui oppose ces millionnaires aux 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté.

L'écologiste Sandrine Rousseau raille l'image d'"enfer fiscal" régulièrement accolée à la France, pour mieux pointer du doigt la politique économique et fiscale du président de la République. "Elle est là l'américanisation de la France imposée à marche forcée par Emmanuel Macron".

"Meilleure répartition des richesses"

Le nombre de millionnaires dans le pays n'est pas le seul angle d'attaque de la gauche, qui pointe Emmanuel Macron comme le "président des riches" depuis le début de son mandat. La gauche dénonce notamment la suppression de l'impôt sur la fortune.

La fortune de personnalités comme Bernard Arnault, à la tête du groupe LVMH, qui dispute régulièrement le titre d'homme le plus riche du monde à Elon Musk, est également mise en avant comme une preuve des inégalités. "La famille Arnault a bénéficié cette année de 2,9 milliards supplémentaires de dividendes. (...) Il faudrait une meilleure répartition des richesses, pour que tous, nous vivions mieux", a réagi le député insoumis Alexis Corbière sur Europe 1 .