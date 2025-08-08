 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France: le taux de chômage reste stable au deuxième trimestre
08/08/2025

Des demandeurs d'emploi à Aubervilliers

Le taux de chômage a légèrement augmenté au deuxième trimestre en France (hors Mayotte), en ligne avec les attentes, selon les données publiées vendredi par l'Insee.

Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) s'est établi à 7,5% au deuxième trimestre après 7,5% au trimestre précédent(révisé de 7,4%), indique l'Insee dans un communiqué.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient également sur une augmentation du taux de chômage d'un trimestre sur l'autre, à 7,5%.

(Rédigé par Etienne Breban et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

