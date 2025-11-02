Presnel Kimpembe estime n’avoir aucun « regret » avec le PSG

Dans un entretien accordé à Flashscore, Presnel Kimpembe est revenu sur ses années parisiennes, au détour de quelques poncifs concernant son nouveau club du Qatar SC. Blessé sur ses deux dernières saison avec Paris, le défenseur central estime ainsi avoir tout donné pour le club de la capitale : « J’ai fait tout ce que j’avais à faire avec le PSG, sans regret. J’ai tout gagné. » Kimpembe s’est également attardé sur son rapport aux blessures, et sur les craintes légitimes que peuvent poser un retour sur le terrain après plusieurs mois d’absence : « Je suis un combattant, un guerrier et j’ai les idées claires dans ma tête. Si ça avait été un problème de revenir, j’aurais arrêté ma carrière à ce moment-là . Ça n’a pas été le cas malgré les grosses blessures que j’ai pu avoir. Même si ça a mis deux ans, deux ans et demi, pour revenir, dans ma tête, j’ai toujours été préparé à me battre pour pouvoir revenir. » …

AB pour SOFOOT.com