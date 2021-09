Présidentielle : Xavier Bertrand accentue la pression sur ses concurrents

À moins de sept mois du premier tour de l’élection présidentielle, la droite se cherche toujours un candidat. Et ce ne sont pas les noms qui manquent. Parmi eux, Xavier Bertrand en est convaincu, lui seul peut emporter l’adhésion du peuple de droite, et gagner le second tour du scrutin d’avril 2022. Il n’hésite d’ailleurs pas à le marteler.

Dans un entretien au Figaro, jeudi 30 septembre, le président de la région des Hauts-de-France le clame une nouvelle fois : « Je suis celui qui peut battre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. » Mais avant cela, il faut qu’il soit investi par sa famille politique. Aujourd’hui, fini les pincettes, Xavier Bertrand met la pression sur ses concurrents.

Présidentielle – LR : la primaire est morte, vive le congrès !

Pour Xavier Bertrand, « il y a urgence » à parvenir au rassemblement de la droite

Alors que l’idée d’une primaire a été écartée au profit d’un Congrès rassemblant les militants des Républicains (LR), le 4 décembre prochain, l’ex-ministre de Nicolas Sarkozy entend bien faire l’unanimité, et bien avant cette échéance. « Plutôt que de s’opposer les uns aux autres, je propose aux autres candidats que l’on se rencontre très rapidement, avant le 13 octobre », annonce-t-il, évoquant la date de l’examen par LR de l’admissibilité des candidatures.

S’il répète qu’il a toujours affirmé qu’il demanderait le soutien

