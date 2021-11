Présidentielle : un groupuscule d’extrême droite soutient Éric Zemmour

La scène est glaçante. Un homme, vêtu d’un treillis militaire, tire sur des caricatures racistes dans une forêt de l’ouest de la France. Et il n’est pas le seul à trouver satisfaction dans cet exercice. L’enquête, publiée mardi 2 novembre par le média indépendant en ligne Streetpress, montre également d’autres hommes armés s’entraînant au tir sur ces mêmes dessins. Ce sont des partisans d’extrême droite, membres d’un groupe nommé « La Famille gallicane ». Ils seraient « quelques dizaines de membres actifs et quelques centaines de sympathisants », selon nos confrères.

Trois personnages esquissés au stylo sont ainsi pris pour cible : un Juif, dont le nez est crochu et sur le front duquel a été dessinée une étoile de David ; un Noir, aux cheveux crépus, aux lèvres charnues, et où a été inscrit en gros caractères Nigga, « nègre » en anglais ; et un musulman, portant une longue barbe et à la tête couverte d’un chèche.

Éric Zemmour, favori du groupuscule

Ces militants et sympathisants d’extrême droite ont par ailleurs déjà choisi leur candidat à l’élection présidentielle. Éric Zemmour apparaît comme le grand favori. Certains membres ont ainsi déjà rejoint le mouvement de jeunesse « Génération Z », qui fait campagne et colle des affiches pour le polémiste. Si aucune idéologie claire ne semble émerger de la mouvance, les membres de « La Famille

