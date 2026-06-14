Présidentielle: Mélenchon et Glucksmann au coude-à-coude, derrière le RN et Édouard Philippe, selon un sondage

Raphaël Glucksmann à Aubervilliers le 13 juin 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann arrivent au coude-à-coude dans les trois configurations testées par l'institut Opinionway pour Le Journal du Dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle, toujours largement dominé par le Rassemblement national, avec Édouard Philippe en principal concurrent du bloc central.

Le candidat de La France insoumise et celui, non officiellement déclaré, de Place publique, qui a réuni ses soutiens lors d'un meeting samedi à Paris, recueillent chacun 13% des intentions de vote, derrière le candidat du RN (33%) et Édouard Philippe (19%) dans l'hypothèse où ce dernier est le candidat unique du bloc central.

Jean-Luc Mélenchon recueille 13% et Raphaël Glucksmann 14%, à égalité avec Gabriel Attal, quand le secrétaire général de Renaissance est testé comme candidat du bloc central, toujours loin derrière le RN (35%).

Jean-Luc Mélenchon à Paris le 11 juin 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Ils recueillent aussi le même score (16%) dans une troisième hypothèse testée par Opinionway, avec Édouard Philippe (19%) comme candidat du bloc central mais sans candidature du communiste Fabien Roussel, ni de l'écologiste Marine Tondelier. Le RN domine toujours le premier tour (34%).

A trois semaines de la décision de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires européens du RN, Opinionway a opté pour tester un "candidat du RN", indifféremment Marine Le Pen ou Jordan Bardella

Jordan Bardella et Marine Le Pen à Châlons-en-Champagne le 18 mars 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Ce sondage a été réalisé les 10 et 11 juin par questionnaire auto-administré en ligne à partir d'un échantillon de 901 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d'un échantillon représentatif de 1.001 Français âgés de 18 ans et plus (méthode des quotas). La marge d'erreur est de 1,4 à 3,3 points.