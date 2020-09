Présidentielle : François Baroin ou le refus d'obstacle

Les convives de ces discrètes agapes sont repartis avec la conviction que l'affaire était entendue. « Lors d'un dîner il y a quelques mois, François nous a demandé si Michèle (NDLR : Laroque, sa compagne) pourrait continuer ses spectacles s'il devenait président de la République. La réponse est non, bien sûr ! Le simple fait qu'il pose cette question montre qu'il n'a pas le feu sacré. Pour l'Elysée, il faut être prêt à tout sacrifier », témoigne un invité, qui rappelle le précédent Carla Bruni, contrainte de mettre sa carrière de chanteuse entre parenthèses durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy.

À en croire des fidèles du maire de Troyes (Aube), l'été n'a fait qu'accentuer ses interrogations sur la pertinence de se lancer à l'assaut de la prochaine présidentielle. Tous le disent : la probabilité qu'il se lance est désormais « proche de zéro ». « S'il n'a pas envie en juillet, il n'aura pas envie en septembre ! » : cette remarque aigre-douce de Nicolas Sarkozy en cénacle restreint, et l'étrange tango que danse l'ancien président avec son jeune successeur, Emmanuel Macron, l'auraient en particulier convaincu que l'aventure était des plus périlleuses. « François n'a pas envie de se retourner et de s'apercevoir qu'il n'y a personne derrière lui. Il sait très bien que Sarkozy ne sera pas forcément un allié. Il voit son attitude avec Macron, les déclarations de Christian Estrosi... », confie un proche de

