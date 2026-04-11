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Présidentielle: Faure estime avoir la "légitimité" pour rassembler la gauche non-mélenchoniste
information fournie par AFP 11/04/2026 à 00:04

Le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, le 26 mars 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, le 26 mars 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a estimé vendredi avoir la "légitimité" pour être candidat à une primaire de la gauche non-mélenchoniste pour la présidentielle de 2027.

Tout en concédant que la primaire est un outil "discutable" et disant donc être "ouvert à toute autre possibilité", il a martelé la nécessité de "rassembler autour d'un bloc commun l'ensemble de la gauche démocratique et écologiste", dans une interview à Libération.

Ce candidat devra avoir été choisi "à l'automne", a-t-il jugé.

Interrogé pour savoir s'il compte être candidat "à un processus unitaire, quel qu'il soit", Olivier Faure a répondu en avoir "la légitimité".

"Mais je ne place pas la question de ma personne avant l'objectif de parvenir à un candidat commun. Si quelqu'un fait l'unanimité, je me rangerai derrière lui", a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs estimé que la primaire, également défendue par la cheffe des Ecologistes, Marine Tondelier, ainsi que les députés Clémentine Autain et François Ruffin, "pourrait réunir tous les candidats qui réunissent 500 parrainages de maires", laissant donc la possibilité de voir apparaître plusieurs candidats socialistes.

"Pour moi, la primaire n'est pas là pour trancher entre des partis politiques mais entre des personnalités qui ont pour fonction d'incarner un projet commun", a-t-il expliqué.

Et d'avertir: "si nous avons cinq, six ou sept candidats de gauche au premier tour, aucun d’entre eux ne sera au second".

Il a de nouveau appelé le chef de Place publique, Raphaël Glucksmann, à participer à un processus unitaire.

"Si nous ne voulons pas que la honte s'abatte sur nous jusqu'à la fin des temps, nous devons nous rassembler", a-t-il ajouté.

Jean-Luc Melenchon
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