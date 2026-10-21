Présidentielle : Eric Ciotti appelle David Lisnard à se retirer de la course à l'Elysée

Le maire de Nice, soutien de Marine Le Pen, appelle le candidat Nouvelle Energie ainsi que Bruno Retailleau à abandonner ce qu'il qualifie de "candidatures de témoignages".

Eric Ciotti, à Cannes, le 31 août 2026 ( AFP / VALERY HACHE )

"Ils ne peuvent pas gagner l'élection présidentielle, donc il faut qu'ils reviennent vers nous". Soutien affiché de Marine Le Pen en vue de l'élection présidentielle de 2027, Eric Ciotti a appelé Bruno Retailleau et David Lisnard à abandonner ce qu'il considère comme des "candidatures de témoignages", et à se rassembler autour de celle de la figure de proue du Rassemblement national, "la seule qui peut gagner" à droite.

"Je dis à Bruno Retailleau et à David Lisnard, leurs candidatures sont désormais des candidatures de témoignages", a déclaré Eric Ciotti, partisan de longue date de l'union des droites, à l'antenne de Europe1/CNews , mercredi 21 octobre.

La candidate RN caracole en tête des sondages, entre 31 et 38 % des voix, selon les configurations, sur l'ensemble des sondages réalisés depuis moins d'un mois.

Bruno Retailleau reste généralement sous les 10%, tandis que le maire de Cannes (ex-LR), tout comme le candidat "Nouvelle Energie", qui connait néanmoins une dynamique positive dans les sondages.

Lorsqu'il est testé sans Bruno Retailleau, David Lisnard est ainsi crédité de 7% des voix, selon une étude Ifop publiée mardi 20 octobre.

"Nous sommes comme en 1958"

"Le moment est grave. Nous sommes comme en 1958, tout s'effondre. Il faut que les patriotes se rassemblent, s'unissent parce que là est l'essentiel", a jugé le patron de l'UDR, allié du RN. "Seule Marine Le Pen peut gagner l'élection présidentielle. Autrement, nous aurons une resucée d'une gauche impuissante et immobile. Je mets M. Macron dans la gauche impuissante et immobile, il vient de là d'ailleurs", a ajouté le maire de Nice. Selon lui, il faudrait "qu'on anticipe l'élection présidentielle" parce "qu'on va vivre six mois difficiles" avec "une crise financière, une crise sécuritaire, une crise sociale".