Présidentielle : Bertrand, mieux placé à droite pour atteindre le second tour

Quel candidat à droite sera le mieux placé pour arriver au second tour de l’élection présidentielle 2022 ? Parmi la ribambelle de personnalités déjà lancées dans la course à l’Élysée, il semble que, pour une majorité de Français, ce soit le nom de Xavier Bertrand qui ressorte. Selon le sondage « L’Opinion en direct » de l’institut Elabe pour BFMTV, mercredi 29 septembre, 52 % des personnes interrogées estiment ainsi que le président de la région Hauts-de-France, ancien membre de LR, est le plus à même d’atteindre le second tour du scrutin.

Auprès du public en général, comme des sympathisants, Xavier Bertrand apparaît comme la personnalité incontournable de la droite. Et ce, même si, pour l’instant, il n’a toujours pas indiqué si, oui ou non, il participera au Congrès des Républicains qui doit permettre la désignation officielle d’un candidat. Le sondage d’Elabe demandait aux personnes interrogées de retenir deux des cinq candidats déclarés de cette famille politique. Xavier Bertrand devance tous ses concurrents et d’une large tête.

Une tendance exacerbée chez les sympathisants de droite

BFMTV précise ainsi que seuls 36 % des Français envisagent un second tour présidentiel auquel participerait Valérie Pécresse. Michel Barnier, de son côté, ne récolte que 16 % d’approbation, tandis que Philippe Juvin, maire de la Garenne-Colombes, est plébiscité par 5 % des personnes

... Lire la suite sur LePoint.fr