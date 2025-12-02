Présidentielle au Honduras-Trump émet des doutes sur le décompte des voix

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il semblait que le Honduras "(tentait) de changer le résultat de leur élection présidentielle" et que la commission électorale avait prématurément arrêté le décompte des votes.

"Si c'est le cas, il faudra en payer le prix! Le peuple du Honduras s'est déplacé en masse le 30 novembre", a écrit Donald Trump sur son réseau, Truth Social.

Les résultats préliminaires publiés lundi par la commission électorale donnaient le candidat conservateur Nasry Asfura, qui a le soutien de Donald Trump, et son adversaire du Parti libéral Salvador Nasralla au coude-à-coude.

(Caitlin Webber; version française Camille Raynaud)