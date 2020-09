Présidentielle américaine : la campagne de Trump en manque de fonds ?

Milliardaire de son état, Donald Trump pourrait toutefois devoir serrer les cordons de la bourse de sa campagne présidentielle. C'est ce que révèle une enquête du New York Times reprise par Le Figaro : malgré des levées de fonds inédites, le candidat républicain a tant dépensé que son budget restant pourrait le forcer à quelques choix pécuniaires, d'ici à l'élection, au mois de novembre.

Le journal américain explique que sur la somme totale récoltée - 1,1 milliard de dollars de dons -, plus de 800 millions ont déjà été dilapidés. Seule inconnue, cependant : le montant amassé au mois d'août par les équipes du locataire de la Maison Blanche. Ces dernières ne semblent d'ailleurs par s'inquiéter outre mesure. "La collecte de fonds du président Trump bat des records et nous prêtons une attention particulière au budget, ce qui nous permet d'investir deux fois plus d'ici le jour du scrutin qu'en 2016", a fait savoir Tim Murtaugh, directeur de communication de Donald Trump, après la publication du New York Times.

Dans le détail, le journal explique que l'ex-directeur de campagne de Donald Trump, Brad Parscale, aurait largement contribué à plomber les finances du candidat républicain. "La campagne dépensait tout cet argent pour des choses stupides. Les entreprises de Brad ont continué à gagner de l'argent", avait ainsi pointé, dans les colonnes du New York Magazine, en août, un haut

