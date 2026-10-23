Présidentielle 2027 : un sondage qualifie Jean-Luc Mélenchon au second tour dans tous les cas de figure, avant une lourde défaite face à Marine Le Pen

Marine Le Pen l'emporterait également dans les autres cas de figure testés au second tour, que ce soit face à Édouard Philippe ou Raphaël Glucksmann.

Jean-Luc Mélenchon se hisserait au second tour de l'élection présidentielle en 2027, quels que soient ses adversaires, avant de s'incliner lourdement face à Marine Le Pen, selon un sondage Harris Interactive pour M6/RTL réalisé après les violences du 17 octobre.

Jean-Luc Mélenchon est crédité de 17 à 19 % des voix au premier tour , devant ses deux principaux concurrents, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe (13-16%) et l'eurodéputé Raphaël Glucksmann (12-14%), mais très loin de Marine Le Pen, qui caracole largement en tête des intentions de vote (33-35%).

Si Raphaël Glucksmann demeure derrière Édouard Philippe dans les intentions de vote au premier tour, le fondateur de Place publique jouit d'une petite dynamique par rapport à la précédente vague du baromètre, gagnant entre 1 et 4 points, là où Édouard Philippe s'essouffle légèrement, perdant jusqu'à 1 point. L'autre candidat du bloc central, Gabriel Attal, est crédité de 5 à 11% des voix selon les hypothèses testées.

70%-30% au second tour

Au second tour, la candidate d'extrême droite l'emporterait très largement face au candidat insoumis, raflant 70% des suffrages, notamment car Jean-Luc Mélenchon bénéficierait d' un report de voix très faible au second tour : seuls 6% des électeurs d’Édouard Philippe et 23% des électeurs de Raphaël Glucksmann feraient par exemple barrage à Marine Le Pen.

L'écart entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se creuse d'ailleurs de 3 points par rapport à la précédente vague du baromètre, publiée début octobre, avant les violences du week-end dernier.

Marine Le Pen l'emporterait également dans les autres cas de figure testés , que ce soit face à Édouard Philippe (57% vs 43 %) ou Raphaël Glucksmann (59% vs 41%), malgré de meilleurs reports de voix au second tour pour ces deux candidats.

Derrière les favoris pour le premier tour, David Lisnard arrive devant le LR Bruno Retailleau dans les deux hypothèses où il est testé, entre 7 et 8% contre 4 à 5% pour le sénateur de Vendée.

Un sondage, comme toute enquête d'opinion, est une photographie du moment sans valeur prédictive.

Enquête réalisée en ligne du 19 au 21 octobre auprès d'un échantillon de 2.094 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est située entre 1 et 2,3 points.