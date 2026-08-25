Présidentielle 2027 : Moscou ironise sur les candidats qui agitent la "menace russe" et les ingérences pour faire campagne

Gabriel Attal, Édouard Philippe ou encore Raphaël Glucksmann ont tous les trois été visés par des opérations liées à des réseaux prorusses.

Maria Zakharova à Saint-Petersbourg, en Russie, le 3 juin 2026. ( AFP / OLGA MALTSEVA )

La Russie s'est amusée mardi 25 août des déclarations des candidats à l'élection présidentielle française de 2027 sur la "menace russe" et les accusations d'ingérences de Moscou, qu'elle "rejette fermement".

Une série d'opérations de déstabilisation, attribuées à des réseaux prorusses, ont visé plusieurs candidats à la présidentielle ces derniers mois, selon Paris. Elles semblent avoir eu peu d'impact en terme de partage sur les réseaux.

La Russie "rejette fermement ces allégations infondées et dépourvues de preuve" , a indiqué la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Ces accusations "ne nous surprennent pas du tout", a-t-elle dit.

"Nous voyons que pour de nombreux candidats, la course à la présidence implique, comme un élément de 'programme obligatoire' de faire des déclarations retentissantes sur la lutte contre la 'menace russe' et le soutien au régime de Kiev" , a poursuivi la porte-parole.

Faux contenus sur les réseaux sociaux

Viginum, le service chargé de la lutte contre les ingérences étrangères numériques en France, a fait part la semaine dernière de nouvelles opérations liées à des réseaux prorusses visant le candidat et ancien Premier ministre Gabriel Attal . Au total, depuis le début du mois d'août, au moins quatre opérations de désinformation ont visé ce candidat du parti Renaissance, qui a déjà déposé plainte.

Ces opérations informationnelles sont imputées au mode opératoire prorusse baptisé Matriochka, actif depuis 2023, qui s'appuie sur la publication de faux contenus diffusés et amplifiés de manière coordonnée sur les réseaux sociaux.

D'autres candidats auraient également été ciblés, comme Raphaël Glucksmann ou un autre ex-Premier ministre, Édouard Philippe . Tous trois ont affiché leur soutien à l'Ukraine face à l'offensive russe d'ampleur lancée en 2022, comme la plupart des personnalités politiques françaises.