Présidentielle 2027 : "Je ne renonce absolument pas", assure Marine Le Pen malgré le couperet de l'inéligibilité

Marine Le Pen sera jugée en appel au début de l'année 2026, avec une décision de la cour prévue à l'été.

Marine Le Pen à Paris, le 19 novembre 2025. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Marine Le Pen a rejeté tout renoncement à l'élection présidentielle 2027 après des déclarations sur son calendrier judiciaire qui avaient pu être interprétées comme une forme de résignation. La patronne des députés du Rassemblement national est engagé dans une course contre la montre judiciaire après avoir été condamnée à une peine d'inéligibilité.

"Non, non, je ne renonce absolument pas, je suis extrêmement combative" , a-t-elle dit dans une interview à Ouest-France . "Ce que je dis, c'est que si la Cour de cassation était amenée à rendre une décision trop proche de la date du scrutin, la campagne du Rassemblement national ne pourrait pas se dérouler dans de bonnes conditions", a-t-elle ajouté. Dans de telles circonstances, la leader du RN serait amenée à passer la main au président du parti, Jordan Bardella .

Condamnée en première instance à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire dans l'affaire des assistants parlementaires européens, Marine Le Pen sera jugée en appel du 13 janvier au 12 février 2026. L'arrêt de la cour d'appel est attendu à l'été mais Marine Le Pen envisage dans l'entretien à Ouest-France qu'il puisse être rendu en septembre.

En tête dans les sondages

"J'ai déjà dit que je ne mettrai pas en péril les chances de mon camp politique à la présidentielle, ce qui a été interprété comme un renoncement", a-t-elle déploré.

Au début du mois de novembre, la cheffe des députés RN avait affirmé qu'elle ne se présenterait "évidemment pas" en 2027 si sa peine était confirmée en appel et qu'elle annoncerait donc sa décision dans la foulée, sans attendre une éventuelle cassation.

Marine Le Pen et Jordan Bardella dominent très largement les sondages pour la présidentielle . Le jeune président du parti effectue par ailleurs actuellement un tour de France destiné à présenter son livre "Ce que veulent les Français" (Fayard) et ses séances de dédicaces attirent souvent de nombreux lecteurs.