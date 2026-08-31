Présidentielle 2027 : face à l'hypothèse d'un duel Mélenchon-Le Pen au second tour, les appels à une primaire de la droite et du centre se multiplient

Favori des sondages dans son camp, Édouard Philippe refuse de se soumettre à une telle épreuve. Mais il est bien le seul, ou presque.

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Auteur d'une percée dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon peut espérer se hisser au second tour de l'élection présidentielle de 2027 , pour y affronter Marine Le Pen, largement favorite du premier tour. Face à l'éventualité d'une élimination prématurée de la droite et du centre, les appels à une primaire se multiplient et tentent de faire monter la pression sur le favori Édouard Philippe qui refuse une compétition dont le périmètre demeure flou.

• Qui sont les partisans d'une primaire ?

À droite, le patron des députés Les Républicains (LR) Laurent Wauquiez milite pour une primaire ouverte. Lors de sa traditionnelle ascension du Mont-Mézenc dimanche, il a réitéré que cette solution est "la moins mauvaise" , alertant sur le danger d'une dispersion des candidatures qui évincerait la droite du second tour au profit de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

Le candidat de droite libérale à la présidentielle David Lisnard réclame lui aussi une primaire qui lui permettrait de gagner en visibilité. Il défend cette compétition pour "éliminer les macronistes" avant le premier tour, en d'autres termes Édouard Philippe et Gabriel Attal.

Proche du maire de Cannes, le centriste Hervé Morin a lancé la semaine dernière une pétition, signée initialement pas plus de 200 élus locaux, pour appeler à une primaire qui départagerait les différents candidats de la droite et du centre.

Le président LR du Sénat Gérard Larcher défend lui aussi l'idée d'une primaire et s'est engagé à prendre ses responsabilités en novembre, après les sénatoriales du 27 septembre.

• Qui sont les candidats ouverts à une primaire ?

Les candidats en retard sur Édouard Philippe dans les sondages ne s'y opposent pas. C'est le cas de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal (Renaissance) qui affirme n'avoir "pas peur" d'une primaire "sinon il ne faut pas se présenter à l'élection présidentielle".

Même son de cloche chez le candidat LR à l'Élysée Bruno Retailleau qui affirme lui aussi ne pas "avoir peur d'une élection" et qui assure qu'il ne s'oppose pas "par principe" à ce genre de sélection.

• Qui la refuse ?

Favori des sondages, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe exclut à ce stade de participer à une telle compétition. Malgré une campagne souvent jugée timorée, il espère prendre un ascendant incontestable sur ses concurrents dans les sondages. Celui publié dans La Tribune Dimanche où il est crédité de 17% le conforte dans sa stratégie, mais le précédent le plaçait au coude-à-coude avec Jean-Luc Mélenchon.

Face à son refus, Hervé Morin lui a lancé un avertissement sur la "lourde responsabilité" qu'il porterait s'il refusait de se soumettre à cet exercice . Un argument également avancé par Bruno Retailleau tandis que Gabriel Attal assure pour sa part qu'il n'y a "plus de favori" au sein du bloc central.

Dans le camp d'Édouard Philippe, on balaie ces déclarations. "Il n'y a pas match", a assuré la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, convaincue qu'Édouard Philippe est "le seul à pouvoir se qualifier au second tour et gagner l'élection présidentielle".

Autre opposant aux primaires : le président LR des Hauts-de-France Xavier Bertrand, qui a réitéré son intention de se lancer dans la course et qui se dit "vacciné" après sa défaite il y a cinq ans lors de la compétition interne à LR, dont il avait été éliminé dès le premier tour.

• Quel périmètre pour la primaire ?

Les contours de la primaire restent flous. Laurent Wauquiez avait plaidé pour une primaire du macroniste Gérald Darmanin, désormais soutien d'Édouard Philippe, à Sarah Knafo , du parti d'extrême droite Reconquête dont le patron Éric Zemmour devrait se lancer dans la course.

Hervé Morin a choisi, pour sa part, de faire signer une charte aux candidats potentiels qui devraient ainsi souscrire à des principes tels que le respect de la construction européenne. Une façon d'en écarter le parti d'Éric Zemmour et Sarah Knafo.

• Une primaire élargie au PS ?

Certains plaident pour qu'il n'y ait qu'un candidat pour un large espace central allant de LR jusqu'au PS . C'est le cas de l'ex-Premier ministre François Bayrou qui défend pour "une compétition loyale" avec un vote par internet à la fin janvier.

Sans soutenir l'idée d'une primaire, d'autres évoquent aussi un large rassemblement. L'ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve appelle à une "coalition des engagés" composée de "républicains ardents" de gauche, du centre et des "modérés".

Quant à l'ex-président socialiste François Hollande, il se pose en recours pour son camp et enjambe la primaire organisée par son parti. Mais il donne rendez-vous au mois de décembre pour un "moment de vérité", et pose la question d'"union sacrée des démocrates" allant "au-delà des formations politiques".