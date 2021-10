Présidentielle 2022 : Hidalgo loin d’avoir les faveurs des sympathisants PS

Anne Hidalgo est bien en peine : sa candidature à l’élection présidentielle de 2022 ne convainc guère, y compris dans son propre camp. Selon un sondage Odoxa Backbone-Consulting pour Le Figaro, publié jeudi 7 octobre, la maire de Paris ne remporte l’adhésion que de 30 % des sympathisants socialistes. Quelque 24 % déclarent davantage se retrouver dans la candidature portée par Arnaud Montebourg, et 28 % affirment ne pas encore être décidés. Mais le malaise semble plus profond que cela à gauche, alors que le scrutin arrive à grands pas.

Car au final, 59 % des Français interrogés pour les besoins de cette enquête reconnaissent ne se sentir proches d’aucun des cinq candidats déclarés à gauche. Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Yannick Jadot… aucun ne remporte une franche adhésion. Chez les sympathisants de gauche, le candidat écologiste et le chef de file des Insoumis font la course en tête, avec respectivement 25 % et 24 % d’opinions favorables. L’édile parisien, là encore, est à la traîne avec ses 15 %, talonné par l’ancien ministre du Redressement productif et ses 13 %. Le candidat communiste arrive, lui, cinquième : seuls 6 % des sympathisants de gauche disent avoir la plus grande proximité avec ses idées.

Anne Hidalgo devrait-elle se retirer au profit de Yannick Jadot ?

Pour les sympathisants roses, il semblerait même bien que Jean-Luc Mélenchon

... Lire la suite sur LePoint.fr