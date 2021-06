Présidentielle 2022 : faute de ressources, Montebourg ne sera pas candidat

Arnaud Montebourg ne sera le candidat d'aucun parti politique pour l'élection présidentielle de 2022. Alors que son mouvement « L'engagement » semblait bien sur les rails, et qu'il avait même ouvert une école à ce nom, l'ancien ministre de l'Économie et du Redressement productif a confirmé auprès du Parisien qu'il renonçait à se lancer dans la bataille. « Je ne suis pas candidat, car je n'ai pas les ressources personnelles et financières pour l'être », a-t-il ainsi déclaré. « Je n'ai pas de parti et ne suis pas soutenu par le gotha », a-t-il ajouté.

En revanche, il l'a assuré dans Le Parisien, on entendra parler de lui dans cette année de campagne présidentielle. Car s'il n'a pas de ressources, il a de l'expérience et des idées. « Je suis parfaitement disponible pour peser sur les événements, participer à toutes formes de solutions ouvrant une alternative à ce duel mortifère qui amène la France dans l'impasse et dans la confrontation intérieure », a-t-il insisté.

Arnaud Montebourg invite Jean-Luc Mélenchon à retirer sa candidature

L'ambition première d'Arnaud Montebourg est d'aider à faire barrage à l'extrême droite. Et pour cela, il est conscient qu'il faut une candidature forte de la gauche.

Des tentatives d'union, de rapprochement et de rassemblement de la gauche ont déjà eu lieu et échoué. « Mais il faut désormais construire pour la présidentielle une candidature

