Présidentielle 2022 : Éric Zemmour interdit d’antenne à France Télévisions ?

La polémique a été initiée, jeudi 7 octobre au soir, lors d’un échange entre l’élu communiste Ian Brossat et le journaliste politique de France Télévisions Gilles Bornstein. Le décor : le plateau de franceinfo, la chaîne d’informations en continu du service public, pendant l’émission Votre invité politique. Objet de la discussion : la plus que probable candidature d’Éric Zemmour en 2022, et son traitement par les médias français.

Un traitement que ne digère pas Ian Brossat, qui reproche aux médias d’avoir « depuis des années promu Éric Zemmour ». « Pas sur votre chaîne », tempère cependant l’élu parisien, qui ne croit pas si bien dire. Dans la foulée, Gilles Bornstein lui répond, catégorique : Éric Zemmour « n’a pas le droit de venir ici ». Pas le droit ? La formule s’est immédiatement attirée les foudres des internautes partisans du polémiste, fort décontenancés par cette forme de censure exercée par le service public.

« Qui êtes-vous ? »

Fatalement, l’information a fini par remonter jusqu’à l’intéressé, qui s’est fendu d’un tweet assassin : « Qui êtes-vous, Gilles Bornstein, pour m’interdire de parler sur le service public ? Les Français méritent que vous leur rendiez leurs impôts ! », lâche Éric Zemmour — faisant référence à la redevance télévision payée, tous les ans, par tous les Français imposables.

Quand Zemmour réactive

... Lire la suite sur LePoint.fr