Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo s'active en coulisses

Les urnes qui ont servi aux élections régionales et départementales à peine rangées dans les placards des préfectures, des centaines d'élus locaux socialistes se préparent déjà à la mère des batailles : la présidentielle de 2022. Dans une tribune qui doit être publiée ce mercredi 30 juin 2021 dans la presse quotidienne régionale, ces maires et parlementaires adoubent même un candidat, en la personne de la maire de Paris, révèle RTL. « Pour nous, c'est Anne ! » confient à l'unisson ces élus, parmi lesquels la maire de Lille Martine Aubry et l'ex-ministre des Sports Patrick Kanner sous François Hollande. Se greffe aussi à cette supplique médiatique la nouvelle garde socialiste. La maire de Nantes (Loire-Atlantique) Johanna Rolland ainsi que l'édile de Rennes (Ille-et-Vilaine) Nathalie Appéré font également partie des signataires.

Ragaillardis par les bons scores du PS aux régionales, bon nombre de socialistes ne veulent pas se faire damer le pion par les écologistes dans la course à la présidentielle. C'est le cas de Patrick Kanner, pour qui « il n'y a aucune raison objective pour que le PS ne soit pas dans une démarche de candidature ». Et l'ancien ministre de poursuivre : « Le duel Macron-Le Pen, les Français n'en veulent pas et je crois qu'Anne Hidalgo peut correspondre à ce que peut rechercher une grande partie du peuple de gauche. »

