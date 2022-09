Présidentielle 2007 : alors membre du PS, Olivier Véran avait voté Sarkozy plutôt que Royal

Au premier tour, il avait voté François Bayrou.

Olivier Véran à Paris, le 31 août 2022. ( POOL / SARAH MEYSSONNIER )

Il avait beau faire partie du Parti socialiste à l'époque, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, n'a pas voté pour la candidate de son camp, à l'élection présidentielle de 2007.

Cette année-là, Ségolène Royal représentait le PS, au second tour du scrutin, face à Nicolas Sarkozy pour l'UMP. Et pourtant, Olivier Véran a voté pour le second, a-t-il révélé jeudi 8 septembre dans une interview au Parisien .

"Casser les codes"

"Il y avait une énergie qui se dégageait , une façon de vouloir bouger les choses et de casser les codes", se justifie-t-il.

Même au premier tour, il n'avait pas voté pour Ségolène Royal, puisqu' il avait glissé un bulletin Bayrou , a-t-il indiqué, "car son discours sur la question de la dette m’avait convaincu".

"Chaque jour qui passe me conforte dans mon choix" , a ajouté Olivier Véran, alors que Ségolène Royal a fait polémique cette semaine en évoquant "la propagande de la peur" de la part du président ukrainien Volodymyr Zelensky, ou en mettant en doute la réalité du bombardement de la maternité de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, en mars.