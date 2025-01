Présidence de l'UE : transmission de pouvoir sous haute tension entre Hongrie et Pologne

La Pologne, très ambitieuse sur la scène européenne, a pris formellement le 1er janvier le relais de la Hongrie à la présidence tournante du Conseil de l'UE.

Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski, à Varsovie, le 19 novembre 2024 ( AFP / WOJTEK RADWANSKI )

Les autorités polonaises ont refusé d'inviter l'ambassadeur de Hongrie au gala d'inauguration officielle de la présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne (UE), après la décision hongroise d'accorder l'asile politique à un ancien vice-ministre polonais, recherché pour des faits présumés de corruption.

Budapest a accordé en décembre l'asile politique à l'ancien vice-ministre polonais de la Justice dans le gouvernement nationaliste précédent, Marcin Romanowski, estimant qu'il existait "des preuves concrètes de manquements dans le processus judiciaire" mené à son égard en Pologne, un geste que Varsovie a considéré comme un "acte hostile".

"A la suite de cette situation avec M. Romanowski, le ministre (des Affaires étrangères) Radoslaw Sikorski a envoyé une note à l'ambassadeur de Hongrie (pour lui dire, ndlr) qu'il ne serait pas bien vu" au gala inaugural qui doit avoir lieu vendredi soir au Théâtre national à Varsovie, a indiqué à la télévision publique TVP Info la vice-ministre polonaise aux Affaires européennes, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

En réaction, le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto a qualifié la décision polonaise de "pathétique et infantile", selon un communiqué envoyé à l'AFP.

Le parquet polonais accuse M. Romanowski, chargé de 2019 à 2023 au sein du ministère de la Justice de superviser un fonds d'aide aux victimes d'actes criminels, d'avoir commis onze infractions.

Il est notamment soupçonné d'avoir détourné ou tenté de détourner près de 40 millions d'euros.

Les relations entre Varsovie et Budapest se sont fortement dégradées depuis la défaite aux législatives d'octobre 2023 en Pologne du parti nationaliste Droit et Justice (PiS), dont le Premier ministre hongrois Viktor Orban était proche, et l'arrivée au pouvoir des forces pro-européennes emmenées par Donald Tusk.