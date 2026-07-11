Angers signe un milieu néerlandais
Les ducs d’Anjou récupèrent un chevalier de Hollande. Prêté à Angers en deuxième partie de saison, Branco van den Boomen continuera son épopée dans le Maine-et-Loire. Ce samedi, le SCO a officialisé la signature du milieu de terrain néerlandais pour trois ans. L’Ajax Amsterdam avait déjà officialisé le départ de son joueur.
Du jeu avec Gilli ?
Dès son arrivée en janvier sous les couleurs
de la Juventus
d’Angers,
van den Boomen s’était rapidement incorporé dans le onze angevin
concocté par Alexandre Dujeux. L’ancien toulousain devra cette fois s’imposer dans l’équipe dirigée par Stéphane Gilli, arrivé cet été à Angers à la place de Dujeux…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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