Premiers enseignements des élections de mi-mandat au Congrès US

par Tim Reid et Trevor Hunnicutt

Les électeurs américains ont voté mardi lors d'élections de mi-mandat ("midterms") qui détermineront le contrôle du Congrès pour les deux dernières années de présidence de Donald Trump.

Voici de premiers enseignements du scrutin.

PUNITION

Nombre d'électeurs ont dit profiter de ces élections pour réprimander Donald Trump, reprochant au président républicain des politiques ayant fait grimper les prix, et ont exprimé leur mécontentement à propos de la direction prise par les Etats-Unis, montre un sondage de sortie des urnes réalisé par SSRS pour un consortium de médias américains.

Cette enquête d'opinion met en exergue l'humeur maussade des Américains, qui ont dit ressentir un mal-être plus important qu'il y a deux ans, juste avant retour de Donald Trump à la Maison blanche en janvier 2025.

Près de neuf électeurs sur dix ont présenté le coût de la vie comme un facteur crucial, sinon principal, au moment de voter, laissant entrevoir une punition infligée au président et à ses pairs républicains.

Réalisé avant la publication de quelconques résultats, ce sondage a livré un premier baromètre du mécontentement des électeurs, alors que Donald Trump avait promis au début de son second mandat de mettre fin rapidement à la hausse de l'inflation. Une majorité d'électeurs ont dit considérer que les politiques du président, dont la guerre en Iran et les droits de douane, ont aggravé la situation économique des Etats-Unis.

Ils sont nombreux à exprimaer leur colère à l'égard de la direction prise par le pays, ce qui suggère qu'ils sont désireux d'un changement.

Les multiples rassemblements de campagne organisés ces dernières semaines par Donald Trump pour soutenir des candidats républicains dans 19 Etats n'ont semble-t-il pas modifié la donne dans les grandes largeurs.

LA "COALITION" D'ÉLECTEURS DE TRUMP SEMBLE SE DISLOQUER

Les catégories d'électeurs ayant privilégié Donald Trump lors de l'élection présidentielle de novembre 2024 semblent s'être détournés du camp républicain.

D'après les premières données d'un sondage de sortie des urnes, les électeurs noirs et d'origine latine ont, entre autres, été nettement moins nombreux à voter pour des candidats républicains. Parmi les 18-29 ans, le soutien affiché au Parti républicain a chuté à 25% mardi contre plus de 40% en 2024.

Toutefois, une catégorie d'électeurs pourrait permettre au camp du locataire de la Maison blanche de compenser en partie cette tendance: les plus de 65 ans, qui sont plutôt favorables aux républicains, affichent un taux de participation au scrutin plus important qu'en 2024.

(Trevor Hunnicutt et Tim Reid; version française Jean Terzian)