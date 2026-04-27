Première rencontre entre le pape et la nouvelle archevêque de Cantorbéry

par Joshua McElwee et Muvija M

Le pape Léon XIV et la nouvelle archevêque de Cantorbéry, Sarah Mullally, se sont rencontrés pour la première fois lundi, lors d’une rencontre symbolique au Vatican entre les dirigeants de l’Église catholique et de l’Église anglicane séparées depuis des siècles.

Sarah Mullally, première femme primat de l'Eglise d'Angleterre comptant 85 millions de fidèles, a été accueillie par le pape Léon XIV, premier dirigeant américain des 1,4 milliard de catholiques dans le monde, dans son bureau officiel.

Les deux dirigeants, à la tête de confessions chrétiennes qui se sont séparées dans l’acrimonie en 1534, ont échangé des cadeaux et prié ensemble.

Dans une prise de parole adressée au souverain pontife, Sarah Mullally a remercié le pape pour son nouveau style de discours percutant, employé lors d’une tournée dans quatre pays africains pour dénoncer avec virulence la guerre et le despotisme, et qui a attiré la colère du président américain Donald Trump.

"Le monde avait besoin de ce message en ce moment, merci", a déclaré l’archevêque. "Cela nous a rappelé que malgré nos souffrances, les gens aspirent à une vie dans toute sa plénitude, et d’innombrables personnes œuvrent chaque jour pour cette vision du bien commun."

Le pape Léon XIV a déclaré à Sarah Mullally que des progrès avaient été accomplis pour rapprocher l’Église catholique et l’Église anglicane, mais a déploré que "de nouveaux problèmes soient apparus au cours des dernières décennies", sans préciser de quels problèmes il s’agissait.

"Nous ne devons pas laisser ces défis persistants nous empêcher de saisir toutes les occasions possibles pour proclamer ensemble le Christ au monde", a déclaré le pape.

Dans son allocution au pape lundi, Sarah Mullally a promis de rester unie à lui dans la prière.

"Nous recevons les uns des autres des dons que nous ne pouvons produire seuls : la profondeur dans la prière, le courage dans le témoignage, la persévérance dans la souffrance et la fidélité dans le service", a-t-elle déclaré.

Cette rencontre intervient après que le pape a déclaré la semaine dernière, durant une tournée en Afrique, que l'Église catholique devait donner la priorité aux questions d'inégalité et de justice plutôt qu'à celles de l'éthique sexuelle.

"L'unité ou la division de l'Église ne devrait pas tourner autour des questions sexuelles", telles que l'avortement, la contraception et le mariage homosexuel, a déclaré Léon XIV lors d'une conférence de presse donnée jeudi dans l'avion qui le ramenait chez lui.

"Je crois qu’il existe des enjeux bien plus grands et plus importants, tels que la justice, l’égalité (…) qui devraient tous passer avant cette question particulière", a-t-il ajouté.

Marianne Duddy-Burke, directrice exécutive de Dignity USA, un groupe qui soutient les catholiques LGBTQ, a qualifié les propos du pape de "réorientation très significative et attendue depuis longtemps des priorités".

(Rédigé par Joshua McElwee et Muvija M à Londres ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)