Premier League : le poissard du jour est Français !

Pas mal non ? C’est français.

Il y a des journées où tout est contre vous, quoi que vous fassiez pour éviter les coups du sort. Ce samedi 27 septembre, c’est exatcement ce qui s’est passé pour Maxime Estève, auteur d’un malheureux doublé contre son camp lors de la défaite des siens sur la pelouse de Manchester City (5-1). Pourtant auteur d’une prestation défensive très solide, l’ex-Montpelliérain a été frappé par la faute à pas de chance à deux reprises. Il aurait sans doute rêvé mieux pour un premier doublé en carrière.…

TJ pour SOFOOT.com