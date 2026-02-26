Premier échange de prisonniers entre autorités syriennes et factions druzes

Les autorités syriennes et les forces druzes contrôlant la ville de Soueïda, dans le sud de la Syrie, ont procédé jeudi à leur premier échange de prisonniers depuis les affrontements meurtriers de l'été dernier, ont annoncé les services de communication du gouvernement syrien.

Les autorités de Damas ont libéré 61 Druzes détenus dans la prison centrale d'Adra près de la capitale tandis que la garde nationale druze a remis 25 prisonniers.

L'échange s'est déroulé sous la supervision du Comité international de la Croix-Rouge.

Des affrontements confessionnels ont éclaté en juillet 2025 à Soueïda entre Druzes et tribus bédouines sunnites. Ils se sont intensifiés avec l'intervention des forces gouvernementales mises sur pied par le nouveau pouvoir d'inspiration islamiste à Damas après le renversement de Bachar al Assad fin 2024.

Ces violences ont conduit Israël à mener des frappes aériennes en soutien aux Druzes contre les forces du nouveau président syrien Ahmed al Charaa.

Un cessez-le-feu a été conclu après plusieurs jours de combats ayant fait des centaines de morts.

(Firas Al Daalati, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)