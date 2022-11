Prélèvements obligatoires en France : un niveau record en 2021

La France, championne de la zone euro et vice-championne d'Europe… en matière de pression fiscale. Selon une étude sur la situation fiscale française publiée mardi 1er novembre par le site spécialisé Fipeco et relayé par Les Échos , l'Hexagone est resté en tête de la zone euro sur le taux de prélèvements obligatoires, qui agrège les impôts et les cotisations sociales collectés par l'État en 2021. Ce ratio atteint 47 % du PIB, contre 46 % en Belgique, puis 43,7 % en Autriche et 43,6 % en Italie. L'Irlande (21,9 %), la Roumanie (27,3 %) ou la Bulgarie (30,7 %) arrivent loin derrière. Au sein de l'Union européenne, la France passe deuxième derrière le Danemark (48,8 %).

« En matière de pression fiscale, la France a fait des progrès et a rattrapé une partie de son retard. Mais compte tenu du point de départ, le pays reste malgré tout encore à un niveau très élevé », a indiqué François Écalle, ancien magistrat à la Cour des comptes et responsable du site spécialisé, auprès du quotidien économique. « Le taux de la zone euro est de 42,2 % pour 2021, mais l'écart est passé de 5,9 points en 2020 à 4,8 points l'an dernier », ajoute-t-il, expliquant que l'écart entre l'Allemagne (42,4 %) et la France s'est réduit, passant de 6,4 points en 2020 à 4,6 points en 2021. « Le resserrement est encore plus fort si l'on compare avec 2017, quand le taux de prélèvements obligatoires français était

