Prada: nette hausse du bénéfice semestriel, tiré par l'Europe et l'Asie

Le groupe de luxe italien Prada a vu son bénéfice net grimper de 25,5% à 383 millions d'euros au premier semestre, grâce à la bonne tenue de l'Asie et une croissance à deux chiffres en Europe, ses deux premiers marchés.

( AFP / VINCENZO PINTO )

Le chiffre d'affaires de la griffe a atteint 2,5 milliards d'euros, porté par les ventes au détail, en hausse de 14% à taux de change courants et de 17% à taux de change constants, selon un communiqué publié mardi.

Ces résultats "positifs" ont permis de dégager une croissance "supérieure à la moyenne du marché, en dépit d'un contexte de plus en plus incertain du secteur", a commenté le président et directeur exécutif du groupe Patrizio Bertelli.

La marque Prada a vu ses ventes au détail augmenter de 6% à taux de change constants, continuant à "bénéficier de sa force créatrice", détaille le groupe.

Les ventes de sa petite sœur rebelle, Miu Miu, qui cible une clientèle plus jeune, ont même bondi de 93%. "Miu Miu a continué à briller grâce à l'enthousiasme croissant de sa communauté, alimenté par des défilés à succès", commente la griffe.

En Asie-Pacifique, le premier marché de Prada, les ventes au détail ont progressé de 8% à 774 millions d'euros, une hausse qui atteint 12% à taux de change constants.

Cependant, la croissance en Asie a ralenti au deuxième trimestre "en raison d'une base de comparaison plus difficile", note Prada.

Les ventes au Japon, en hausse de 55% à taux de change constants, ont à nouveau signé la meilleure performance, tirées par "une demande locale soutenue" et "une forte présence de touristes".

En Europe, les ventes ont grimpé de 17% à 682 millions d'euros, grâce à la clientèle locale et aux touristes.

Les ventes au Moyen-Orient ont connu, elles aussi, une forte hausse de 20%, alors que celles du marché américain ont progressé de 7%.

Le groupe Prada "a affiché quatorze trimestres consécutifs de croissance de haute qualité, avec un deuxième trimestre positif qui s'est ajouté à un bon début d'année", a résumé son PDG Andrea Guerra.