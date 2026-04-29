Powell explique que sa décision de rester à la tête de la Fed pendant quelque temps reflète ses craintes face aux attaques juridiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré qu'il quitterait la banque centrale américaine lorsqu'il "jugera opportun de le faire," précisant que cette décision reflétait son inquiétude face à la série d'attaques juridiques visant la Fed, qui menacent sa capacité à mener sa politique monétaire.

"Je crains que ces attaques ne sapent l'institution et ne mettent en péril ce qui importe vraiment au public, à savoir la capacité de mener une politique monétaire sans tenir compte de facteurs politiques," a déclaré M. Powell lors d'une conférence de presse à l'issue de sa dernière réunion de politique monétaire en tant que président.

Il a souligné qu’il était important pour les Américains de pouvoir compter sur une banque centrale libre de toute influence politique.

"Cela fait partie des fondements absolus de cette économie extraordinaire dont nous disposons. C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles l’économie américaine fait l’envie du monde entier," a déclaré M. Powell, ajoutant que sa décision n’était pas liée aux critiques verbales des élus.