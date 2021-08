Pouyanné : « Si on arrête d'investir, le prix du pétrole va monter à 100 dollars ! »

Il a rebaptisé Total en TotalÉnergies et il y tient. Patrick Pouyanné, son PDG, ne veut plus parler d'un groupe pétrolier, mais d'une « major de l'énergie verte ». Dans une interview accordée à Écorama, en partenariat avec Le Point, à l'occasion de l'université d'été du Medef à l'hippodrome de Longchamp, mercredi 25 août, il explique comment il entend transformer l'entreprise pour qu'elle soit au rendez-vous de la réduction indispensable des gaz à effet de serre afin de lutter contre le changement climatique. L'entreprise investit dans les énergies moins génératrices de carbone que le pétrole, comme le gaz naturel et le solaire. En Europe, Total promet la neutralité carbone pour 2050. Pour y parvenir, TotalÉnergies devra stocker du CO2 pour respecter ses engagements en faveur de la transition énergétique. Mais l'entreprise continue aussi à investir dans le pétrole. Patrick Pouyanné explique pourquoi.

Total change de nom pour convaincre sur ses actions pour le climat