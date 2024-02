Pouvoir d’achat : un Français sur deux limite sa consommation de produits d’hygiène

Un sur deux. C'est la proportion des Français qui diminuerait son utilisation de produits d'hygiène pour faire face à la hausse du coût de la vie, selon une étude de l'Ifop commandée par Dons solidaires. L'association récolte des produits d'hygiène pour les redistribuer aux plus précaires.

Dix mois après sa dernière parution, la nouvelle édition du baromètre sur l'hygiène et la précarité des Français constate une augmentation nette de la précarité. Un sondé sur cinq doit choisir entre acheter des produits d'hygiène ou de la nourriture. Cette proportion est même de 45 % chez les plus pauvres de nos compatriotes.

Comme en 2023, les jeunes sont les plus exposés. 29 % des moins de 25 ans n'achètent plus de déodorant, un sur quatre n'utilise plus de shampoing, idem pour les brosses à dents.

16 % des femmes ont déjà manqué de protections hygiéniques (serviettes ou tampons) pour elles-mêmes ou leur fille. Plus d'une Française sur dix (11 %) révèle même utiliser parfois des produits de substitution (papier toilette, mouchoirs, serviettes en papier) lors de leurs règles.

Borne annonce le « remboursement des protections périodiques réutilisables » Autre conséquence de leurs difficultés financières, 38 % des femmes interrogées renoncent parfois à se maquiller.

Pour continuer d'entretenir une hygiène convenable, les