Pouvoir d'achat : Fabien Roussel réintère son appel à "réoccuper les ronds-points pour dire 'stop il faut agir'"

Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel le 18 octobre 2022 à Paris. ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Je suis inquiet parce que le pouvoir d'achat de nos concitoyens est gravement attaqué", a fait savoir le secrétaire national du PCF Fabien Roussel sur France Info ce lundi 14 novembre.

Le retour des gilets jaunes ? Jeudi, le secrétaire national du PCF Fabien Roussel a appelé les salariés à "s'unir" et à "réoccuper les ronds-points et l'espace public" pour réclamer des augmentations de salaire face à la vie chère, lors de la manifestation interprofessionnelle à l'appel de la CGT à Paris.

Ce lundi 14 novembre, au micro de France Info, il a réitéré son appel. "Je suis inquiet. D'ici deux jours, les automobilistes vont voir que l'essence va augmenter de 20 centimes, les Français découvriront que ce n'est pas à cause de la CGT qui occupe les raffineries que l'essence va repasser à 2 euros. Je suis inquiet parce que le pouvoir d'achat de nos concitoyens est gravement attaqué", a-t-il expliqué.

"La cocotte est en train de bouillir"

"J'entends aussi que des locataires dans des HLM voient des régulations de charges de 400 ou 500 euros et qui ne savent pas comment les payer. Ou encore, des chefs d'entreprise, des TPE, un boulanger chez moi que j'ai rencontré, avec une facture d'électricité qui va augmenter de 125%, mais qui va être en-dessous du seuil pour lequel le gouvernement souhaite appliquer un bouclier tarifaire et qui ne sait pas comment il va faire", a énuméré Fabien Roussel, ajoutant qu'il "parle de tout cela avec le gouvernement."

"On ne voit pas le bout de la manière dont on va s'en sortir. Si le gouvernement n'entend pas que la cocotte est en train de bouillir, qu'il y a besoin de prendre des mesures fortes visant à s'attaquer aux causes de la spéculation, oui il faudra pousser par tous les bouts, et s'il faut demain réoccuper les ronds-points pour dire 'stop il faut agir', eh bien il faut le faire. J'irai, comme j'y étais en 2018", a promis Fabien Roussel.